Tentano di scassinare la cassaforte ma non ci riescono: colpo fallito al supermercato

Sono entrati di notte nel supermercato e si sono diretti alla cassaforte che, però, non sono riusciti ad aprire. Colpo fallito.

La vicenda

Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 dicembre ignoti si sono introdotti nel supermercato Conad di via Romea a Legnaro. Hanno forzato la porta d’ingresso e sono andati dritti nell’ufficio del direttore, forse sapendo di trovare la cassaforte. Ma dopo diversi tentativi hanno dovuto rinunciare: non sono riusciti a scassinarla. Il direttore del supermercato in mattinata ha chiamato i carabinieri di Legnaro per denunciare il fatto.