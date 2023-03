Incendio nel piazzale: bruciano 400 contenitori in plastica

Un pauroso incidente si è sprigionato stasera, 8 marzo, a partire dalle 19,45 in via Paiette a Castelbaldo. Il rogo è scoppiato in un deposito all'aperto dove si trovavano 400 Bins, grandi contenitori in plastica per mele. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti. Le fiamme sono risultate ben visibili a diverse centinaia di metri di distanza.

L'allarme

Sul luogo della segnalazione si sono portati i Vigili del fuoco giunti da Este, Abano, Padova e Castelmassa con tre autopompe, quattro autobotti e 18 operatori al seguito. L'attività di spegnimento del rogo e di bonifica dell'area è andata avanti per tutta la notte. Al momento non è dato sapere le cause che hanno provocato l'incendio. Saranno necessari rilievi tecnici accurati per arrivare alla chiusura del caso. Senza dubbio la presenza di plastica nell'area andata alle fiamme, ha favorito l'espandersi dell'incendio. La zona è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. Non si segnalano feriti. A scopo precauzionale è stata attivata anche la centrale operativa del Suem 118, ma nessuno ha necessitato delle cure del pronto soccorso. I danni, in via di quantificazione, sono ingenti.