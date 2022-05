Il 101enne Dondi Pinton, inventore del Cynar, insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 maggio, il prefetto Raffaele Grassi ha consegnato in Prefettura al signor Caterino Dondi Pinton di 101 anni (classe 1921) l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, concessa di iniziativa del Presidente della Repubblica, “motu proprio”, in data 20 dicembre 2021.

Riconoscimento

Tale riconoscimento rappresenta il più alto grado onorifico del predetto Ordine Cavalleresco. Durante la breve cerimonia, alla presenza dei familiari dell’insignito, il Prefetto ha voluto ringraziare il Sig. Dondi Pinton, inventore del “Cynar”, noto liquore a base di carciofo, per aver contribuito a rendere grande il nostro Paese. In particolare il Prefetto ha sottolineato come le doti umane unitamente alle qualità imprenditoriali dello stesso, rappresentino un esempio significativo per le giovani generazioni e per l’intera società.