Pozzetto in via Ottaviano cede e crea una voragine di 20 centimetri: «Verrà subito ripristinato»

Il cedimento di un pozzetto in via Ottaviano, nel centro di Montegrotto Terme nei pressi del supermercato Famila, ha provocato una voragine profonda circa venti centimetri. Non avrebbe provocato danni a persone o cose.

«Non appena ricevuta la segnalazione - spiega l’incaricato dell’ufficio tecnico - abbiamo eseguito un sopralluogo con l’assessore competente e abbiamo attivato i cantonieri la messa in sicurezza temporanea dell’area con delle transenne. Accertato che il buco era provocato dal cedimento di un pozzetto del gas abbiamo contattato Italgas che già domattina farà intervenire una ditta per il ripristino. Le cause del cedimento saranno accertate domani con gli scavi necessari per il ripristino».