Cede un pezzo di lamiera da Palazzo delle Debite, intervento dei Vigili del Fuoco

E' accaduto attorno a mezzogiorno, da Palazzo delle Debite, il palazzo di proprietà dell'Inps da poco ristrutturato ma sembra vuoto, alcuni passanti hanno notato sporgere un pezzo di metallo. Fa parte del rivestimento dall'edificio. Il pezzo ha ceduto, così per evitare pericoli per i passanti, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, coadiuvati dalla Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza l'area e staccato il pezzo che avrebbe potuto cadere ed essere pericoloso per chi si fosse trovato a transitare lì sotto.