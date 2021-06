Cade un antico cedro e danneggia tre auto: l'area viene transennata

Un antico cedro è caduto a terra e ha danneggiato tre auto parcheggiate lì vicino. È accaduto a Vigonza, al parco del Castello dei Da Peraga.

Il fatto

Lunedì 14 giugno, dopo la caduta, l’amministrazione a mezzo degli uffici tecnici si è attivata per mettere in sicurezza l’area (al momento, infatti, la zona del parco con gli alberi più antichi è stata transennata) e per individuare le cause della caduta del ramo. L’agronomo contattato dagli uffici ed intervenuto sul luogo, ha potuto appurare che l’albero in questione, già oggetto di verifiche di stabilità nel 2020, non presentava problemi ed era sostanzialmente sano. Cosi riferisce il tecnico: «L’albero è un Cedrus atlantica ‘glauca’ già oggetto nel 2020 di verifica di stabilità, analisi e consolidamento di una branca a circa 15 m dal suolo. Le branche basali, quindi, sono state viste con molta attenzione da più tecnici. L’analisi dei monconi residui dopo lo schianto mostra legno sano e non intaccato da carie; all’analisi visuale cioè non si ravvedono segni di alcuna causa biotica in grado di fungere da potenziale innesco di una rottura. Si tratta di rotture tipicamente estive e in giornate di calma di vento o leggera brezza. Si ipotizza che la causa vada ricercata nel cambiamento dello stato del legno e delle sue fibre». Per quanto riguarda i danni subiti dalle automobili il Comune ha immediatamente attivato la procedura per il ristoro degli stessi mediante copertura assicurativa.