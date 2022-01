Controlli anti-rissa, cento identificati in tutto il centro cittadino

Sono un centinaio i giovani identificati dalle forze dell'ordine sabato pomeriggio. I maxi controlli decisi durante l'ultimo Cosp hanno avuto inizio.

I controlli anti-rissa

Nel pomeriggio di sabato 29 gennaio le pattuglie hanno presidiato il territorio. L'obiettivo era garantire che la giornata si svolgesse in tranquillità e individuare sul nascere potenziali risse tra giovani. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili hanno identificato un centinaio di giovani in tutto il centro cittadino, partendo da Prato della Valle, passando per le Piazze e arrivando alla stazione dove i controlli si sono concentrati anche alla discesa dei mezzi di trasporto come treni e corriere. Nessun episodio di violenza è stato registrato. Un rafforzamento dei controlli è stato deciso durante l'ultimo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha preso in esame gli ultimi episodi di risse tra giovani organizzate sui social.