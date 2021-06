Coltivava in casa più di 100 piante di cannabis per poi spacciare: arrestato

Sparse per la casa aveva più di cento piante di cannabis in diverse fasi di crescita: i carabinieri della stazione di Agna hanno arrestato il 52enne.

L’arresto

Nel pomeriggio di lunedì 14 giugno i carabinieri hanno perquisito l’abitazione di un 52enne di Arre. Stavano indagando su di lui per produzione e vendita di droga e quando sono entrati in casa hanno capito di aver colto nel segno. L’uomo aveva 103 piante di cannabis in differenti fasi di coltivazione e altre 43 in fase di essiccazione; 29 grammi di marijuana, 42 grammi di hashish, 2.200 euro in contanti e tutto ciò che serviva per pesare e confezionare le dosi. È stato tutto sequestrato mentre il 52enne è stato ammanettato per coltivazione di sostanze stupefacenti.