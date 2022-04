Al centro infanzia "Aquilone" via al Progetto "Benvenido"

Giovedì 7 aprile 2022, alle ore 18.00, si terrà il primo incontro di presentazione e apertura del progetto Benvenido, sostenuto dalla Fondazione Cariparo, al Centro Infanzia “Aquilone” Area Nido, in Via De Sanctis n. 11 a Caselle. Il progetto, nato per aumentare l’offerta di servizi educativi per l’infanzia attraverso il supporto alle famiglie, è stato attivato in 20 Comuni del territorio, rendendo disponibili 150 posti dedicati a bambini dai 12 mesi di età, non ancora iscritti al nido. Le famiglie dotate dei requisiti richiesti, avranno la possibilità di essere selezionate e di accedere al nido senza sostenere la retta per i due anni di frequenza.

Selvazzano

«Con grande soddisfazione – afferma il Sindaco Giovanna Rossi – Selvazzano è stata selezionata tra 20 Comuni del territorio padovano dove verranno assegnati in tutto 150 posti gratuiti al nido per bambini che hanno compiuto i 12 mesi di età. Un servizio importante che si aggiunge ad un servizio nel quale la Città di Selvazzano Dentro ha da sempre investito. L’idea di offrire questa importante opportunità a famiglie che vivono un momento di difficoltà è per noi molto importante e significativo. Grazie ad un contributo della Cariparo verranno selezionate delle famiglie a cui offrire il nido con tutta la sua offerta educativa a costo zero per due anni».

Aquilone

«L’asilo Aquilone – sottolinea il Consigliere incaricato alle Politiche della Famiglia e ai Servizi Educativi 0-6 anni Michela Barbiero – è una grande realtà del nostro territorio, concepita sin dalla progettazione tenendo conto degli obiettivi e del contesto educativo pensato in una logica moderna e di innovazione. Struttura per la quale abbiamo recentemente presentato un progetto di ampliamento per accedere ai fondi del Pnrr, possibilità che se accolta ci permetterebbe di ampliare gli spazi a disposizione della prima infanzia e migliorare così l'offerta in termini di servizio a bambini e famiglie». Benvenido è un progetto nato per aumentare e migliorare l’offerta di servizi educativi per l’infanzia nelle province di Padova e Rovigo, attraverso il supporto alle famiglie nell’accesso ai servizi e l’avvio di un protocollo pedagogico innovativo.

Benvenido

Benvenido è un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, sostenuto dalla Fondazione Cariparo e realizzato da Progetto Now scs in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, Asvapp, Cosep, Train de Vie.