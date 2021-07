Cerca di eludere il fermo, va a sbattere contro la volante

Quando la volante dei carabinieri si è messa di traverso per fermare la sua auto, gli sono andati a sbattere. Solo qualche botta e nulla di più per il conducente e gli agenti coinvolti nell'impatto, trovato poi in possesso di 4g di Hashisch e denunciato anche per resistenza.

Impatto

A bordo della vettura, una Mercedes con targa lituana, con lui un uomo, senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti. I due volevano eludere i controlli e invece hanno finito per andare a sbatterci contro. Per fortuna nessuno ha riportato traumi gravi. Sono in compenso scattate le deunuce.