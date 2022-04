Lottava contro i soprusi, in Prato il 490° anniversario della morte di Michael Gaismayr

Si è svolta domenica 10 aprile , alle ore 11.00 in Prato della Valle a Padova , una breve ma solenne e partecipata cerimonia in occasione del 490° anniversario della morte di Michael Gaismayr. Gaismayr fu assassinato da dei sicari a Padova, il 15 aprile 1532.

Commemorazione

Organizzata dal Comitato Celebrazioni Storiche della Serenissima Repubblica di Venezia, in collaborazione con il Comune di Padova, la commemorazione ha visto la deposizione di una corona d'alloro, sotto la lapide che ricorda, all'angolo di Palazzo Strozzi, la figura dell'eroe tirolese, nato a Vipiteno, che fu uno dei primi a lottare in difesa e per i diritti delle classi più deboli, ai primi del '500 contro i vescovi principi e contro l'imperatore. Si rifugiò poi nella Serenissima, combattendo per sotto le insegna di San Marco come comandante di ventura, riportando importanti vittorie e meritando onori ed un vitalizio. Scelse Padova come sua città d'adozione , diventando amico del Ruzzamte, della famiglia Strozzi e degli esuli fiorentini.

Storia

La mano di sicari imperiali spense proprio dove oggi c'è la lapide, la sua vita a 42 anni. Gli onori alle autorità presenti e agli ospiti sono stati eseguiti da un drappello in armi del Rgt.Marini al comando di Alberto Montagner e da una rappresentanza delle Schutzen Kompanie giunta per l'occasione dal Sud Tirol/Alto Adige. Sono seguiti interventi di alto livello storico culturale da parte dell'ex Sindaco di Padova, Flavio Zanonato che a suo tempo animò la posa della lapide, dello storico Silvio Cecchinato , della biografia Prof.sa Fiammetta Bada, seguiti poi dai saluti del Presidente del Comitato Celebrazioni Ferdinando Marcassa e del BozenBezirk Major Lorenz Puff in rappresentanza dello Sudtiroler Schutzenbund. Presente anche il consigliere comunale Alain Luciani.

Curiosità

L'evento ha destato la curiosità dei turisti e dei numerosi padovani presenti, che hanno così scoperto di aver avuto un illustre concittadino di ampio respiro europeo e per tanti versi ancora attuale. La mattinata si è conclusa con un momento conviviale fra Veneti e Tirolesi, nel ricordo di un personaggio storico condiviso.