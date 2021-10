L'insediamento della rettrice Daniela Mapelli e la nuova squadra di governo

Si è tenuta la cerimonia di insediamento in Aula magna con i rettori delle più antiche università d'Europa. Grande l'emozione per questo momento storico

Un momento magico. Daniela Mapelli ha preso il timone dell’Università di Padova, prima donna nella storia del Bo. La cerimonia venerdì 1 ottobre si è svolta in Aula magna e ha avuto inizio alle 10 con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Padova e del Veneto.

Rizzuto

Il rettore uscente Rosario Rizzuto era visibilmente emozionato. E verso la fine del suo discorso l’emozione ha preso il sopravvento scaturendo un grande applauso tra il pubblico. Un applauso di sostegno, supporto e ammirazione. «Stiamo vivendo un passaggio epocale – ha detto – Celebriamo gli 800 anni del nostro Ateneo e per la prima volta sarà rettrice una donna. Niente più di una rettrice testimonia che questo è un luogo paritario. Siamo la prima università per produzione scientifica. Siamo un Ateneo che cresce e che ha bisogno di nuovi spazi. Con questa visione abbiamo completato il polo Beato Pellegrino, acquisito l’ex caserma Piave, portato in Fiera Ingegneria, avviato la ristrutturazione della Fusinato, della corte benedettina a Legnaro e da ultimo Palazzo delle Esperienze».

Mapelli

Dopo i discorsi dei rettori delle università straniere è arrivato il momento della rettrice. «L’esperienza come prorettrice mi ha insegnato molto – ha dichiarato – A Rosario Rizzuto ribadisco il mio affetto per il suo supporto, la sua guida. Per la prima volta si sono candidate delle donne, abbiamo scalfito il soffitto di cristallo. Ci tengo a ricordare un evento che ci ha sconvolto: quanto accaduto in Afghanistan. Da subito ci siamo adoperati per aiutare i 17 studenti già immatricolati e sono felice di annunciare che altri 22 presto arriveranno».

La nuova squadra

Prorettore VIcario, affari istituzionali e programmazione, Prof. Giancarlo Dalla Fontana,

Prorettore alla Ricerca, Prof. Fabio Zwirner

Prorettore al Dottorato e al post laurea, Prof. Massimiliano Zattin

Delegata alle Scuole di Specializzazione, Prof.ssa Patrizia Burra

Delegata ai Master, corsi di perfezionamento e formazione permanente, Prof.ssa Marta Ghisi

Delegata alla Formazione degli insegnanti e didattica innovativa, Prof.ssa Marina De Rossi

Prorettore all’Edilizia, Prof. Carlo Pellegrino

Delegata alla sicurezza, Prof.ssa Daniela Boso

Delegato alla Logistica, utilizzo e informatizzazione delle aule, Prof. Andrea Vinelli

Prorettrice alla Sostenibilità, Prof.ssa Francesca Da Porto

Prorettore all’innovazione e ai rapporti con le imprese, Prof. Fabrizio Dughiero

Prorettrice alla Terza missione e rapporti con il territorio, Prof.ssa Monica Fedeli

Delegata al Progetto Università in Carcere, Prof.ssa Francesca Vianello

Prorettrice al Diritto allo Studio, Prof.ssa Matilde Girolami

Delegata all’inclusione e disabilità, Prof.ssa Barbara Arfè

Prorettore alla Didattica, Prof. Marco Ferrante

Delegato all’orientamento, tutorato e placement, Prof. Andrea Gerosa

Prorettore al Benessere e allo sport, Prof. Antonio Paoli

Delegata alle Politiche per le pari opportunità, Dott.ssa Gaya Spolverato

Prorettrice al Patrimonio artistico storico culturale, Prof.ssa Monica Salvadori

Delegato ai Musei e Collezioni, Prof. Mauro Varotto

Prorettrice alle Relazioni Internazionali, Prof.ssa Cristina Basso

Delegata ai Joint degree e ai ranking internazionali, Prof.ssa Mara Thiene

Prorettore all’Organizzazione e Bilancio, Prof. Antonio Parbonetti

Prorettore alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione -ICT-, Prof. Andrea Zanella



Prorettore alle Politiche per le sedi decentrate, Prof. Paolo Sambo



Delegato alle Reti Regionali -RIR-, Prof. Luciano Gamberini



Delegato alla comunicazione e alla divulgazione scientifica, Prof. Telmo Pievani



Delegato alla sede di Medicina di Treviso e sedi delle professioni sanitarie, Prof. Angelo Paolo Dei Tos



Delegato alla Ricerca Clinica, Prof. Paolo Navalesi