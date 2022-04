Certificati falsi per non far mettere la mascherina a scuola al figlio: genitori e medici a processo

Una scusa legata a un motivo di salute atta a giustificare un ragazzino che frequentava la scuola media Giotto il suo diniego a indossare la mascherina. I genitori, dichiaratamente «no mask» hanno fatto carte false con l’aiuto di medici compiacenti pur di trovare un escamotage per non fargliela indossare.

Minore

Per questo i genitori, noti padovani residenti in centro storico, e quattro medici con studio fuori regione (c’è anche un dentista di Milano) compariranno davanti al Gip il prossimo 6 maggio. Per quanto riguarda i genitori del bambini l'imputazione è calunnia e falso in concorso con i medici, i quali sono invece accusati di falso.

Procura

La procura ha chiesto per tutti il rinvio a giudizio, il ragazzino che frequentava la scuola media Giotto non aveva alcun disturbo. La situazione andata a crearsi ha innescato un conflitto sull'argomento con la preside Concetta Ferrara. Il decreto del 3 novembre 2020 parlava chiaro: a scuola si poteva stare solo con le mascherine, salvo per chi aveva problemi di salute, previa presentazione del certificato medico. Per questo i due genitori avevano trascinato la preside davanti al giudice civile citandola in giudizio per «lesione del diritto allo studio» affermando che il figlio soffrisse a causa della mascherina di seri disturbi. I due hanno poi presentato una denuncia penale per maltrattamenti della preside nei confronti del minorenne. La pm Maria D’Arpa, che ha avviato le indagini, si è accorta però che i certificati erano falsi e che i medici contattati facevano parte anche loro di una realtà no-mask / no vax. I genitori quindi sono finiti da essere coloro che denunciano agli indagati principali.