Addio ad uno dei fondatori del centro grossisti di Padova

Un grave lutto ha colpito il mondo dell'imprenditoria padovana. Nella notte tra martedì e mercoledì 16 novembre è morto Giorgio Bellini, 78 anni, fondatore della "Bellini Giorgio snc" all'interno del centro grossisti di Padova.

Chi era

L'imprenditore lascia nello strazio la moglie Alberta Fabris di 72 anni e i figli Leonardo di 43 ed Eleonora di 48 anni che ne hanno ereditato l'attività e ora avranno il compito di mettere a frutto gli insegnamenti che il padre ha impartito loro in cinquant'anni di attività nel settore dell'abbigliamento. Tifosissimo dell'Inter e della Ferrari, Giorgio aveva una grande passione per il nipotino Alessio di 14 anni. Quando il lavoro gli lasciava del tempo libero, era solito trascorrerlo in famiglia, circondato dall'affetto dei suoi cari. Viveva a Montemerlo di Cervarese di Santa Croce. E' stato stroncato in circa due mesi da un male incurabile che gli ha tolto ogni forza. Era considerato da tutti un leader, ma allo stesso tempo una persona umile, che ha sempre avuto una parola per tutti. Le esequie sono fissate per sabato alle 10,30 nella parrocchia San Michele di Montemerlo. Saranno in tanti tra amici, parenti e colleghi che vorranno omaggiarlo per l'ultima volta con un saluto.