Investe un pedone e scappa: "pirata" della strada nei guai

Ancora un pirata della strada incastrato dalle forze dell'ordine. Si tratta di un uomo di 40 anni residente a Cervarese Santa Croce. I fatti risalgono a venerdì scorso 21 luglio quando l'indagato, in tarda serata, transitando al volante della sua auto di grossa cilindrata lungo via Fossona a Cervarese, ha investito un ragazzo che stava attraversando scaraventandolo a terra. In un primo momento l'automobilista si è fermato poi, forse sotto choc, ha ingranato la marcia e si è defilato in tutta fretta evidentemente convinto di farla franca e incurante del fatto di aver provocato gravi lesioni al pedone.

I testimoni del bar

Il "pirata" non ha però fatto i conti con alcuni avventori di un bar presente non distante dal luogo dell'investimento. Alcuni clienti dell'esercizio commerciale sono riusciti ad annotarsi il modello dell'auto e la targa, poi hanno chiamato il 112 e il 118. Sul luogo dell'investimento sono arrivati i sanitari del Suem 118 che, dopo aver stabilizzato il ferito l'hanno trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono definite critiche per le lesioni riportate, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia di Abano invece con quanto appreso sul luogo dell'investimento hanno cominciato un'attività di indagine che ieri, 25 luglio ha portato ai frutti tanto attesi. Il quarantenne investitore è stato identificato e invitato a presentarsi in caserma. Al termine delle formalità di rito è stato denunciato per lesioni gravi ed omissione di soccorso. Agli investigatori dell'Arma non ha fornito spiegazioni concrete sul motivo della sua fuga. Non si esclude oltre al momento di panico l'ipotesi che il conducente avesse bevuto e temesse conseguenze supplementari a suo carico.