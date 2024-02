Strade allagate sui Colli: emergenza maltempo

Il meteo regionale segnala, fino a mercoledì 28 febbraio, una fase prolungata di precipitazioni estese e persistenti associate ad un flusso umido da Sud-SudEst in quota. Il previsto maltempo sta mettendo in ginocchio la zona dei Colli. Nello specifico dalle prime ore della mattinata odierna, 27 febbraio, alcune strade di Cervarese Santa Croce, Abano Terme e Teolo sono finite sott'acqua. A preoccupare maggiormente è la situazione che si sta venendo a creare a Cervarese dove in via Colombare

e via Bosco più cittadini hanno contattato il 115 perchè l'acqua ha invaso le strade mettendo a serio rischio anche la sicurezza delle singole abitazioni. I residenti si stanno preparando con sacchi di sabbia. Meno critica, ma sicuramente da attenzionare la situazione a Teolo dove l'acqua piovana caduta in maniera copiosa per tutta la notte sta creando criticità in via Rialto e in via Vicinale Monteortone. Ad Abano occhi puntati soprattutto sulla frazione di Giarre. Qui l'emergenza riguarda principalmente

via Appia Monterosso, via Pillon e via San Bortolomeo.

Padova Ovest

Se nella zona dei Colli la popolazione sta vivendo ore d'angoscia, nella zona nord del padovano, tra i comuni di Selvazzano, Saccolongo e Veggiano, gli occhi sono puntati sul Bacchiglione. Al momento la piena del fiume non è ancora passata, ma da Vicenza segnalano che il livello dell'acqua è appena un metro sotto il livello di guardia. Per questo motivo le forze dell'ordine e la protezione civile stanno monitorando la situazione con la massima attenzione, pronti ad intervenire tempestivamente alla

prima criticità.

Vigili del fuoco

A partire dalle prime ore della giornata odierna si sono moltiplicate le telefonate alla centrale operativa del 115. I vigili del fuoco stanno monitorando l'area, ma al momento non ci sono situazioni limite di oggettiva pericolosità. Massima attenzione oltre agli allagamenti delle singole aree viene rivolta anche ad alberi pericolanti e cartelli della segnaletica stradale. Viene raccomandato di guidare con la massima prudenza al fine di non incorrere in incidenti stradali.

Previsioni

Nella serata di oggi, lunedì 26 febbraio, sono previste precipitazioni deboli o moderate ad iniziare dalle zone occidentali. Domani, martedì 27 febbraio, si registrerà la fase più intensa: le zone interessate dagli accumuli di precipitazione più consistenti (da abbondanti a molto abbondanti) saranno le zone prealpine e pedemontane, ma anche sulla pianura i quantitativi saranno significativi. Il limite delle nevicate sarà variabile: domani si porterà intorno a 1.300-1.600 metri fino ad assestarsi, mercoledì, intorno ai 1500-1800 metri. Sono attesi consistenti accumuli di neve oltre i 1.500-1.700 metri.

Criticità idrogeologica

Considerati i fenomeni meteorologici previsti, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che dalle 8:00 di domani mattina a tutta la giornata di mercoledì 28 febbraio sono state dichiarate differenti fase operative. Per criticità idrogeologica è stata dichiarata la fase di “Allarme” (rossa) nei bacini idrografici Piave Pedemontano (BL-TV) e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI - BL - TV - VR), la fase di “Preallarme” (arancione) nei bacini Adige-Garda e Monti Lessini (VR) e Basso Brenta-Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV) e la fase di “Attenzione” (gialla) nei bacini Alto Piave (BL), Basso Piave,Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza, Lemene e Tagliamento (VE-TV).

Criticità idraulica

Per criticità idraulica è stata dichiarata la fase di “Preallarme” (arancione) nei bacini Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI - BL - TV - VR) e Basso Brenta-Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV) e la fase di “Attenzione” (gialla) nei bacini Adige-Garda e Monti Lessini (VR), Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD) e Livenza, Lemene e Tagliamento (VE-TV).

Vento forte

Per “Vento forte”, inoltre, è stata dichiarata la fase operativa di “Attenzione” sui rilievi occidentali e la pianura occidentale dalla mezzanotte di oggi a quella di domani.