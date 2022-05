A Chiesanuova l'ultimo saluto ad Ahmed

A Chiesanuova alle 11 di oggi, venerdì 6 maggio, l'ultimo saluto ad Ahmed. Solo a scriverlo tremano le dita delle mani. Un ragazzo di 15 anni, morto in un fiume, in una sera di fine aprile. Perché di questo si tratta, di una vita troppo prematuramente interrotta.

Sopravvissuti

E ci vuole attenzione, tanta attenzione, nel maneggiare questa vicenda. Anche la maggior parte dei sopravvissuti a questa tragedia sono coetanei dello stesso Ahmed Jouider che ha finito la sua vita in un modo tanto tragico e definitivo. Uno choc per l'intera comunità, tanto che della storia ne ha parlato tutta Italia. Molto spesso in maniera niente affatto rigorosa, regole deontologiche a parte. Scomparso il 21 aprile, dopo cinque giorni di ricerche, il 26 dello stesso mese Ahmed Joudier è stato ritrovato sei metri sotto la passerella Benetti che collega Torre a Cadoneghe. Di certezze fino a ora ce ne sono poche.

La vicenda

Certezze. La prima è che il ragazzo è morto per annegamento e non ci sono segni di violenza sul suo cadavere. Nessuno. La seconda che ha abbandonato il suo telefono cellulare sulla passerella pedonale, che è stato ritrovato l'indomani mattina da un uomo che lo ha raccolto non sapendo che cosa questo gesto comportasse. Questo accade la mattina del 22, la tragedia si è comunque già consumata. Ritrovato il telefono dagli investigatori e quindi scoperto da dove fosse stato raccolto, la conseguenza è stata ricercarlo proprio lì sotto. In acqua, dove lo hanno trovato. Altra certezza è che non si trova più la sua bicicletta. Si sa che ha mandato molti messaggi alla sua ex ragazza, una coetanea. Si sa perfino cosa gli ha detto in uno di questi, visto che questo vocale è finito su quasi tutti i media. Quasi. Queste le certezze. Poi ci sono le ipotesi. E le ipotesi si sono sprecate, va detto pure questo. Dalle baby gang al cyber bullismo non ci si è fatti mancare nulla. Sempre ragionando per ipotesi, ovviamente. Non ultima quella di un caso analogo solo per modalità e luogo scelto, quello di Henry Amadasun, diciottenne. Per unire i due casi ci vuole decisamente qualcosa di più.

Salvati

Altra osservazione riguarda il fatto che, fa meno notizia ovviamente, ci sono stati fin troppi casi di tentativi di suicidi in questi mesi. Tanti, sventati all'ultimo, chi da un passante, chi da un agente di un qualsiasi corpo ci venga in mente. Bene, a queste persone che sono per fortuna state salvate è stato chiesto se sono state cyber bullizzate? E' stato domandato se c'è un mostro da qualche parte che li ha adescati online o per strada? Esiste una banda di mocciosi che spaventa a morte le persone? Queste domande sono certamente state poste, sicuramente in maniera più consona, a tutti coloro che hanno pensato al gesto estremo dagli inquirenti e non pare siano emersi fatti di quel tipo. Perchè le "motivazioni" di Ahmed vengono accomunate solamente a quanto accaduto ad Henry e non a quello delle decine di ragazzi che, per circostanze esterne, sono scampati alla tragedia e che evidentemente vivevano un forte malessere. Un malessere di altro tipo e molto più presente e comune di quanto si pensi.

Adulti

Si guarda al "mondo dei ragazzi" come quello su cui bisogna indagare. Un po' come quando una donna subisce una violenza e la si incolpa perché porta una gonna, magari corta. E' la stessa logica. Le vittime sono ragazzini e di conseguenza anche i carnefici? Sono troppo spesso troppo clementi, gli adulti, con loro stessi.