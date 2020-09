Lavori lungo le strade della città: due le vie chiuse questa settimana

Il comune informa che saranno chiuse al traffico veicolare due strade in città per lavori di manutenzione.

Chiusure

In particolare verrà bloccata via Delle Gramogne, tratto compreso tra via Germania ed il sottopasso autostradale, fino a venerdì 4 settembre 2020, dalle ore 8 alle ore 18.30, per la potatura delle alberature presenti e via Della Biscia e vie limitrofe (Matteucci, PitagoraToaldo, Campolongo) proroga della chiusura, per tratte successive funzionali all'andamento dei lavori per la sostituzione delle condotte e relativi allacciamenti alle utenze, fino al 19 ottobre 2020.