Non vuole spostare i mobili e chiude la titolare nel negozio: 64enne denunciato

L'uomo non ha voluto spostare il mobilio e ha chiuso dentro la donna a chiave. Lei ha chiamato la polizia impaurita perché non sapeva più come uscire

Il fatto

Intorno all’una del mattino di lunedì 6 settembre una donna senegalese di 41 anni ha chiesto aiuto disperata alla polizia. Quel giorno doveva sgomberare dal proprio negozio in via Trieste alcuni mobili perché doveva ristrutturare l’ambiente. Una volta arrivata ha incontrato un 64enne nigeriano che non volendo spostare nulla ha chiuso la donna dentro l’esercizio. Dopo averla liberata, i poliziotti hanno denunciato l’uomo per violenza privata.