Chiude dopo trent'anni anni il Bar Antille

«Non ci è stato rinnovato il contratto di affitto e dopo trentacinque anni siamo costretti ad abbassare per sempre le saracinesche». Ha un tono malinconico per raccontarci della imminente chiusura, prevista per il 12 febbraio, il titolare Andrea Pegoraro. «Non è stata la pandemia a farci chiudere, noi bene o male nonostante il Covid abbiamo sempre lavorato. Però non abbiamo scelta e dobbiamo lasciare la nostra storica sede».

Mps

Sembra che i pardoni dello stabile, banca Mps, avrebbero l'intenzioni di vendere l'immobile, a chi ancora non è dato sapere. Anche i negozi limitrofi al bar lasceranno il posto ai nuovi titolari. «Dopo trent'anni non è facile trovare un posto come questo. Abbiamo provato a fare delle proposte a Mps ma non c'è stato verso. Eravamo disposti ad alzare l'affitto ma anche questo non ha sortito effetto. Stiamo valutando se è possibile trovare un luogo simile a questo, sempre in centro, ma non è semplicissimo. Se trovo qualcosa di già aperto ci porto solo la licenza, che è comunque mia. Altrimenti le cose si complicano». Anche i tre dipendenti del bar rischiano di perdere definitivamente il lavoro se non si trova presto una nuova collocazione per il bar Antille. «Dopo tanti anni si instaura un rapporto di fiducia con le persone, con i clienti. Sarà disorientante anche per loro non trovarci più».