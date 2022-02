Chiude l'hub vaccinale all'ospedale militare: 80 mila le dosi somministrate

Dopo dieci mesi chiude l'hub vaccinale dell'ospedale militare. Nella mattinata di lunedì 28 febbraio il colonnello Sergio Garofalo, direttore del Dipartimento militare di medicina legale e ufficiale di coordinamento regionale per la Difesa, ha consegnato degli attestati agli esponenti delle associazioni che hanno collaborato in questi mesi. Un altro pezzo di artiglieria usato contro la pandemia se ne va.

L'esercito

Il colonnello Garofalo ha riferito che sono 80 mila le dosi inoculate in questi dieci mesi. «Devo ringraziare tutti coloro che con grande spirito di sacrificio si sono impegnati in queste operazioni, dai vaccini ai tamponi» ha detto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Ulss

Mancano all'appello ancora 100 mila persone se si comprendono anche i bambini, 70 mila è lo zoccolo duro di over 18 no vax. Lo ha spiegato il dg dell'Ulss Paolo Fortuna: «Il vaccino è l'unica soluzione. In questo periodo vediamo una riduzione significativa di ricoveri e questo è molto importante perché permette agli ospedali di lavorare normalmente».