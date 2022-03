Chiude il punto tamponi allo stadio Euganeo, sarà attivo quello del complesso Ai Colli

Chiude, o meglio, viene sospeso il punto tamponi allo Stadio Euganeo. Dopo 380 giorni il personale dell'Ulss Euganea fa i bagagli.

Il punto tamponi

L'annuncio viene dato mercoledì 30 marzo, dopo 380 giorni di lavoro. Era il 19 ottobre 2020 quando sotto gli spalti è stato allestito un punto tampone, in collaborazione con il Comune. Lo spazio era ampio, adatto a mantenere il distanziamento, il parcheggio di certo non mancava, tutte caratteristiche che hanno reso lo stadio un luogo ideale dove effettuare i test anti-Covid. Nei giorni feriali sono stati eseguiti oltre 184 mila tamponi, tra rapidi e molecolari, con punte di 1.450 al giorno. Nei prefestivi e festivi l'attività si spostava al complesso socio-sanitario Ai Colli, e Ai Colli si trasferisce ora il punto tamponi. «È una sospensione scaramantica, l' attrezzatura per sicurezza rimarrà qui» ha detto il direttore generale dell'Ulss 6, Paolo Fortuna ringrando il personale. «Grazie a voi - ha aggiunto l'assessore allo Sport, Diego Bonavina - questo centro tamponi ha dimostrato di essere un'eccellenza del territorio».