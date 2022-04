Chiude reparto Covid

Il reparto per pazienti affetti da Covid-19 del Policlinico Abano di Abano Terme, aperto a metà gennaio, è stato chiuso. Nei giorni scorsi è terminata l’attività di ricovero che ha visto i sanitari dell’area di degenza, dotata di 20 posti letto, impegnati negli ultimi due mesi e mezzo nel prestare cure e dare assistenza a 61 malati positivi al virus in fase di malattia acuta, cioè con febbre e sintomatologia lieve o moderata, non curabili al domicilio.

Il servizio è stato erogato prevalentemente nei confronti di pazienti del territorio, provenienti dal Pronto Soccorso del Policlinico di Abano e dai Pronto Soccorso dell’ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice-Schiavonia e da quello di Cittadella.

La Casa di Cura di piazza Cristoforo Colombo, dunque, ha risposto alla richiesta dell’Ulss 6 Euganea di supportare i nosocomi del territorio e ha assicurato, come sempre, i servizi dell’emergenza-urgenza in continuità assistenziale e in rete con l’unità sanitaria locale.

“Un ringraziamento speciale – sottolinea Marco Arboit, direttore del Pronto Soccorso e referente dell’Area Covid insieme al dottor Roberto Serra – va, anche da parte della Direzione, a tutti coloro che si sono impegnati a curare e assistere i pazienti affetti da Covid, così come già è stato nel periodo di marzo-aprile dello scorso anno, venendo incontro ai bisogni del territorio, in particolare dell’alta e bassa padovana, e garantendo, ancora una volta, il suo sostegno alla rete ospedaliera regionale. Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Silvia Zunica, che si è occupata in prima persona della gestione dei pazienti Covid”.