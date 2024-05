Crollato un muro del sottopasso, chiusa la statale di San Martino di Lupari

Il maltempo che da ieri flagella il Veneto ha provocato il crollo di un muro di contenimento del sottopasso stradale e ferroviario di Via Dolomiti a San Martino di Lupari, lungo la strada provinciale 52 che ha comportato la chiusura ai veicoli e ai pedoni del sottopasso stesso. La chiusura va dall’incrocio con Via Vittorio Emanuele sino all’emissione da nord con la stessa Via Dolomiti /Strada Comunale, e con la Via Monte Cimone, provenendo da Est. Il consigliere con delega alla viabilità della Provincia di Padova, Stefano Baraldo, si è recato questa mattina sul posto con il Sindaco di San Martino di Lupari e i tecnici per rendersi conto di persona del problema.

Il Consigliere Provinciale delegato alla viabilità Stefano Baraldo spiega: «Stamattina ho effettuato un sopralluogo al sottopasso con il Sindaco di San Martino di Lupari e con l’ing Marco Pettene responsabile del Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia che ci ha permesso di renderci conto meglio del danno. Purtroppo il crollo è importante e ovviamente al momento non è possibile indicare il tempo che sarà necessario per il ripristino. Per fortuna non ci sono né mezzi né persone coinvolte. Il sottopasso è stato sorvegliato e verso le ore 21,30 abbiamo chiuso l’accesso al sottopasso stesso, rampe comprese. Alle 23,30 il crollo, all’interno del perimetro transennato. In giornata faremo un ulteriore sopralluogo con un tecnico specialista in strutture per capire meglio come muoverci. Per fortuna invece l’esondazione del Muson tra Camposampiero e Rustega, pur creando problemi ad alcune abitazioni della zona e ovviamente danni alle campagne, non ha interessato la viabilità provinciale ma solo i piccoli segmenti di viabilità locare nell’area interessata all’allagamento».