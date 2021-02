È considerato un ricettacolo di criminali, chiuso ristorante per 45 giorni per ordine del questore

Per la sesta volta l’Africa Soul Restaurant viene chiuso per ordine del questore Isabella Fusiello perché continua ad essere punto di ritrovo per noti criminali. Dovrà restare chiuso per 45 giorni.

La chiusura

La decisione della sospensione della licenza la 45enne nigeriana che gestisce il locale sotto il cavalcavia Borgomagno è stata presa dopo l’esito di un controllo avvenuto lunedì 8 febbraio. In quell’occasione dei dieci clienti presenti, sei avevano precedenti per reati di spaccio, rapina, lesioni e violazione della normativa sugli stranieri. Persone che poi restano nell’area della prima Arcella e della stazione, creando una situazione di insicurezza. Questo il motivo che ha spinto il questore Fusiello a far chiudere il locale per 45 giorni.

I precedenti

Questa è la sesta volta che la titolare si vede sospendere la licenza e i motivi sono sempre gli stessi. La prima volta è stato chiuso a marzo 2008 per 30 giorni dopo un sequestro di droga e altri 15 giorni è rimasto con la serranda abbassata nell’ottobre 2014 perché i presenti hanno impedito alle forze dell’ordine di identificare una persona sospetta rifugiatasi nel ristorante. Altri due sequestri di droga, nel 2017 e nel 2019, hanno comportato la chiusura per un mese per arrivare al luglio dello scorso anno quando gli agenti hanno effettuato un controllo e identificato diverse persone con precedenti.