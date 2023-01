Irregolarità igienico-sanitarie nell'asilo per cani: disposta la chiusura

Un controllo nell'ambito della strategia operativa mensile disposta a livello nazionale e denominata "Animali da compagnia". E che ha dato i propri frutti: i carabinieri dei Nas di Padova hanno scovato una sorta di canile non in regola.

I fatti

È successo a Campodoro: durante l'ispezione i militari dell'Arma hanno accertato la presenza di 17 cani nella struttura, che però era priva di autorizzazione igienico-sanitaria amministrativa e in cui erano assenti i requisiti minimi igienico-strutturali. Sul posto è giunto su richiesta anche il personale dell'ufficio tecnico comunale e veterinario ufficiale dell'Ulss 6 Euganea per l’identificazione dei cani ed è stato emesso un provvedimento di chiusura dell’attività commerciale domestica con conseguente restituzione dei cani ai proprietari. Contestati alla titolare, una 56enne del posto, gli illeciti amministrativi per un importo di 1.700 euro.