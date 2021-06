Bar chiuso per 30 giorni nella Bassa: serviva abitualmente alcolici a minori di 16 anni

Per tre giorni su tre ha servito alcolici a minori di 16 anni. E per questo è stato sanzionato: chiusura di 30 giorni per un bar di Monselice.

I fatti

Si tratta del "Kairos" di via Zanellato: nella mattinata di sabato 19 giugno i carabinieri della locale stazione hanno eseguito il provvedimento di chiusura (richiesto dagli stessi al Questore di Padova): durante un servizio di controllo operato dai militari dell'Arma dall'11 al 13 giugno la titolare cinese aveva somministrato bevande alcoliche a minori di 16 anni.