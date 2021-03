Due bar chiusi per violazione delle norme anti-Covid: i clienti consumavano all'interno

In zona rossa è permesso solo l'asporto o la consegna e quando i carabinieri hanno visto alcuni clienti che bevevano tranquillamente all'interno dei locali hanno fatto scattare le sanzioni, compresa la chiusura per 5 giorni

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 marzo i carabinieri stavano effettuando un controllo a Monselice per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. E mentre pattugliavano la cittadina, hanno notato che in due bar, al “Q8 punto d’incontro” di via Colombo e al “New art cafè” di via Motta, c’erano dei clienti che consumavano all’interno delle bevande. I titolari sono stati sanzionati e i due locali sono stati chiusi per 5 giorni.