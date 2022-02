Non controllavano i green pass: due bar chiusi rispettivamente per cinque e venti giorni

Il Prefetto Raffaele Grassi ha emesso due ulteriori provvedimenti di sospensione dell’attività commerciale nei confronti di altrettanti locali: si tratta dell'“Anima Chic Café" di Due Carrare e del "Galleria Einaudi" di Monselice, a cui sono stati comminati rispettivamente sospensione per 5 giorni e sanzione pecuniaria di 600 euro e sospensione per 20 giorni e sanzione pecuniaria di 800 euro (in quest'ultimo caso per la recidività visto che era già stato chiuso per 5 giorni).

Chiusure

I provvedimenti prefettizi, notificati nei giorni scorsi, traggono origine dall’accertamento delle reiterate, mancate verifiche circa il possesso del green pass da parte dei rispettivi titolari, accertate da militari dell’Arma dei carabinieri e della polizia locale di Monselice, nell’ambito del piano operativo predisposto dal Prefetto per il monitoraggio del rispetto delle misure di contenimento del virus. Dal 6 dicembre 2021 ad oggi, sono state controllate 114.774 persone e 16.129 esercizi commerciali e sono state emesse rispettivamente, 1.043 e 158 sanzioni.