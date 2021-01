La presenza del cliente costa cara: per il bar della Bassa scatta sanzione e chiusura per cinque giorni

Basta un cliente per far scattare la sanzione? La risposta, evidentemente, è affermativa: multa di 400 euro e chiusura per cinque giorni per un bar della Bassa.

Chiusura

Si tratta del "Bar Gioia" a Pozzonovo: durante un servizio di controllo del territorio i carabinieri di Tribano hanno contestato alla proprietaria 35enne di origini cinesi il mancato rispetto degli obblighi inerenti il divieto di assembramento e somministrazione o consumo ai tavoli. Brutte notizie anche per l'avventore, trovato all'interno del locale mentre consumava una bevanda: anche per lui è scattata una sanzione di 400 euro.