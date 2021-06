Nella notte chiude il casello di Padova Ovest per lavori sulla A4

Lavori in corso sull’autostrada A4 comporteranno la chiusura del casello di Padova Ovest e dello svincolo di uscita da Milano.

La chiusura

In A4, per lavori di rifacimento pavimentazione si rende necessaria la chiusura dello svincolo di uscita da Milano e di entrata per Venezia del casello di Padova Ovest per i viaggiatori diretti a Venezia (carreggiata Est) dalle ore 20.00 di giovedì 10 giugno alle ore 6.00 di venerdì 11 giugno.