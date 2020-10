Locale chiuso per 30 giorni per ordine del questore: era covo di spacciatori e criminali

Il primo avvertimento è stato ignorato. E quando è scoppiata una rissa ed è intervenuta la polizia, gli agenti hanno scoperto che il locale non era a norma.

Il fatto

Il questore Isabella Fusiello ha fatto chiudere il circolo “Todo Colori” di via Bernina all’Arcella per 30 giorni. La licenza alla titolare, una donna nigeriana, è stata sospesa per un mese dopo i ripetuti controlli della polizia. Lo scorso 23 settembre la Squadra amministrativa aveva sanzionato la titolare e le era stato notificato il divieto a continuare a somministrare bevande perché non aveva la licenza e quando gli agenti sono entrati hanno trovato tutte persone senza tessera associativa. Ma non è bastato. Venerdì 16 ottobre i poliziotti delle Volanti sono tornati sul posto per sedare una violenta lite che ha coinvolto una ventina di stranieri. Questi ultimi quando hanno visto le auto della polizia sono scappati nel locale chiudendo in fretta la porta. All’interno c’erano una cinquantina di persone, alcune delle quali palesemente ubriache o drogate. Sul pavimento giacevano diversi involucri di plastica, come quelli utilizzati per confezionare la droga, e cocci di bottiglia probabilmente usati come armi nella lite. Nel mezzo, i poliziotti hanno arrestato un nigeriano con oltre 6 grammi di marijuana. Visto che nonostante il primo divieto la titolare ha continuato a tenere aperto il locale facendone tra l’altro un covo di delinquenti, il questore ha sospeso la licenza di somministrazione per 30 giorni. Nell’ottobre 2019 il “Todo Colori” era già stato chiuso 15 giorni quando c’era il vecchio gestore. Ma a quanto pare le cose non sono cambiate.

