Blitz della polizia: il questore chiude il Factory Club per 60 giorni

Serrande abbassate al Factory Club. Un altro locale chiuso dal questore Antonio Sbordone per oggettivi problemi legati alla sicurezza pubblica. Nel pomeriggio di ieri 27 ottobre personale della locale divisione amministrativa ha provveduto alla notifica del provvedimento a firma del questore di Padova, che ha disposto la sospensione, per 60 giorni, dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci dell’associazione culturale che gestisce il locale di via Sarpi 46 a Padova.

Il sopralluogo

Il provvedimento è stato emesso a seguito del controllo eseguito la notte dello scorso 21 ottobre dalla Squadra Amministrativa, unitamente a personale della Polizia Locale di Padova del settore Attività Produttive, del Nucleo operativo verifiche fiscali della Guardia Di Finanza e dei Vigili del Fuoco. E' stato accertato che, all’interno del locale, si è svolta una serata danzante alla presenza di oltre 200 persone. Sono state trovate intente a ballare e a consumare bevande, in assenza del certificato prevenzione incendi e dell’agibilità dei locali, necessari per garantire la sicurezza dei frequentatori. Inoltre le fiamme gialle della sezione antidroga e cinofila hanno rinvenuto e sequestrato sostanze stupefacenti. Nello specifico hashish, cocaina e ketamina. E' stato denunciato un giovane trovato in possesso di 9 dosi di ketamina.

La decisione

Ravvisata pertanto l’urgenza di adottare un provvedimento volto ad impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità, proprio in quanto il locale è stato spesso teatro di problematiche relative all’ordine e alla sicurezza pubblica che ha determinato negli anni numerosi interventi delle forze dell’ordine per liti, risse e altri reati, tanto da rendere necessaria l’adozione da parte del questore di due provvedimenti di chiusura per 15 giorni, uno nel 2016 e l’ultimo lo scorso aprile quando, tra le

innumerevoli violazioni riscontrate, gli attuali gestori hanno consentito l’accesso ad oltre 500 persone a fronte di una capienza di 350 unità, il questore ne ha disposto la chiusura per sessanta giorni.