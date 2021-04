Sporcizia e alimenti conservati male: chiuso e multato per 3mila euro un Kebab

I carabinieri insieme ai militari del Nas e agli ispettori dell'Usl 6 Euganea si sono presentati in via Aurelia a Piombino Dese nell'Alta Padovana. La sanzione supera i 3mila euro

È stato chiuso dopo un controllo un negozio di vendita kebab a Piombino Dese. I carabinieri si sono presentati in via Aurelia insieme ai Nas e agli ispettori sanitare dell'Uls 6 Euganea, dipartimenrto di prevenzione, per ispezionare i locali dell'attività commerciale che in questi giorni poteva fare servizio per asporto.

Il controllo

Durante le verifiche sono state riscontrate diverse violazioni alle norme igienico-sanitarie e in particolare carenze sulla conservazione e sul confezionamento degli alimenti. Le sanzioni amministrative elevate hanno superato i 3mila euro. Immediatamente è stata disposta la chiusura dell'esercizio commerciale che potrà riaprire solo quando verranno ripristinati i requisiti igienico-sanitari per poter eseguire la somministrazione di cibi.