Irregolarità varie, chiusa la sala slot: multa di oltre 5mila euro per l'ex titolare

Il Questore di Padova ha revocato la licenza alla sala slot VTL di via Generale Dalla Chiesa 2/4.a Teolo.

Chiusura

Nella mattinata di oggi, venerdì 12 agosto, i poliziotti della squadra amministrativa della Questura hanno notificato il provvedimento di revoca della licenza per l’esercizio di scommesse intestata ad un cittadino cinese di 21 anni. Il provvedimento è stato adottato alla luce degli esiti dell’ispezione effettuata dagli agenti il 3 agosto scorso, nel corso della quale è stato accertato che il locale non rispettava la normativa, in particolare per ciò che concerne la visibilità dei locali dall’esterno e la presenza del Pos. Durante tale controllo e nei giorni successivi, il titolare della licenza risultava irreperibile, essendo di fatto l’attività gestita solo dalla rappresentante, una cittadina cinese di 40 anni. Da successivi accertamenti è emerso che l’attività della sala giochi era stata ceduta dal titolare alla rappresentante, con efficacia di cessione a partire dall’8 agosto scorso, accompagnata dalla cessione del contratto di affitto dei locali in oggetto. Ne è conseguito che il titolare della licenza di polizia non ha più, dunque, la materiale e giuridica disponibilità dei locali, ma soprattutto non ha più la titolarità dell’impresa gerente l’attività autorizzata. Detti comportamenti, oltre a costituire una serie di gravi abusi della licenza, determinino una condizione di irregolarità tale da imporre all’Autorità competente l’adozione di un provvedimento di revoca ai sensi dell’articolo 10 Tulps, al fine di impedire il permanere di una licenza di polizia in capo ad una persona che non ha più i requisiti per il mantenimento della stessa, avendo cessato tale attività ed essendosi reso irreperibile. Da qui la decisione del Questore di Padova di revocarla e disporre conseguentemente la chiusura della Sala, ritenuto che tale revoca si rende necessaria anche al fine di impedire che l’indebita disponibilità, da parte di soggetti non autorizzati, di una licenza di Polizia - oltretutto a suo tempo rilasciata sulla base di presupposti ora venuti meno -costituisca un pericolo per la sicurezza dei cittadini e, in particolare, per coloro che, per ragioni d’età, di posizione sociale ed economica, o per altri motivi, sono più esposte ai rischi connessi al gioco. Nella circostanza, dunque, sono stati notificati anche i verbali di contestazione delle violazioni amministrative accertate nel corso della medesima ispezione, consistenti nella somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, senza aver presentato la prescritta Scia (sanzione di euro 5.000) e nella mancanza di precursore alcoltest per il rilevamento del tasso alcolemico, da tenere a disposizione dei clienti ed obbligatorio negli esercizi con somministrazione di alcolici che chiudono dopo le ore 24 (sanzione euro 400).