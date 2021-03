Coronavirus, si va verso la chiusura delle scuole anche nel Distretto 2 - Padova Terme Colli

Incidenza di casi positivi ogni 100mila abitanti superiore a 250 anche nel Distretto 2: prevista la chiusura delle classi dalla seconda media alla quinta superiore, come nel Distretto 4 dell'Alta Padovana

Non solo l'Alta Padovana: anche nel Distretto 2 - Padova Terme Colli si va verso la chiusura delle classi dalla seconda media alla quinta superiore.

Scuole

Il report inviato dalla Regione Veneto con il tasso di incidenza di casi positivi nell'ultima settimana ogni 100mila abitanti parla chiaro: 704 positività su 258.677 abitanti nel Distretto 4 (tasso 272,15) e 317 positività su 118.830 (tasso 266,77) nel Distretto 2. Risultato: da giovedì 11 si torna alla didattica a distanza al 100%.

Distretto 2

Questi i comuni del Distretto 2 - Padova Terme Colli: Abano Terme, Cervarese Santa Croce, Mestrino, Montegrotto Terme, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano.

Distretto 4

Questi i comuni del Distretto 4 - Alta Padovana: Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo Padovano, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero.