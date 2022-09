Anche questa settimana segnaliamo quelle che sono le vie temporaneamente chiuse al traffico per consentire manutenzioni o manifestazioni.

Sant’Agnese

Per lavori sul sagrato della chiesetta di Sant’Agnese, istituzione temporanea del senso unico alternato regolato a vista, con priorità per i veicoli diretti verso ponte Molino, in via Dante, tratto prospiciente il sagrato della chiesetta di Sant’Agnese, angolo via Sant’Agnese, fino a lunedì 31/10/2022, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.

Condotta

Prevista inoltre chiusura temporanea al traffico veicolare per effettuare un intervento di bonifica della condotta del gas metano, del lungargine San Gregorio, tratto compreso tra ponte San Gregorio e il tratto secondario di via Vigonovese adducente al civico 65, da martedì 27/09/2022 a venerdì 7/10/2022 e chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto secondario di via Vigonovese compreso tra il civico 65 ed il lungargine San Gregorio, per il medesimo periodo.

Commemorazione

In occasione della cerimonia commemorativa per il 79° Anniversario dell’Internamento dei Militari Italiani nei lager nazisti, chiusura temporanea al traffico veicolare del viale Dell’Internato Ignoto, domenica 2/10/2022, dalle ore 7.00 alle ore 10.30 con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, domenica 2/10/2022, dalle ore 7.00 alle ore 10.30, in viale Dell’Internato Ignoto, nei seguenti tratti: a) sagrato del tempio; b) carreggiate di accesso/uscita al suddetto sagrato; c) area destinata a parcheggio di fronte ai civici dal 275 al 281 di via E. Forcellini.