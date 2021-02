Provvedimenti di viabilità: chiusure temporanee, prorogata quella in via Tommaseo

Come ogni settimana Palazzo Moroni ha comunicato le strade che nei prossimi giorni verranno chiuse totalmente o parzialmente per l'esecuzione di alcuni lavori. Ecco in sintesi cosa accadrà.

Le strade

Via Girolamo Forabosco, nel tratto compreso tra il civico 2/D e via Enrico Chiaradia, da martedì 23/02/2021 a venerdì 26/02/2021 dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per un intervento su un’antenna. Verrà istituito contemporaneamente il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli su ambo i lati in via Girolamo Forabosco, tratto compreso tra il civico 2/D e via Enrico Chiaradia e in via Enrico Chiaradia, tratto prospiciente il civico 1/G. Via Niccolò Tommaseo, tra la rotatoria e l'incrocio con via Ugo Foscolo, proroga della chiusura fino al 26/02/2021 per i lavori di ampliamento della rete gas.