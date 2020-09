Viabilità e chiusure temporanee: cinque le strade con divieto di transito in questi giorni

Cinque vie in città verranno chiuse nei prossimi giorni per una serie di lavori che rendono necessario il divieto di transito. Vediamo nel dettaglio quali sono e in che orari.

Le strade

Via Giuseppe Cesare Abba, martedì 29 settembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 18 per delle lavorazioni sulle grondaie dell’edificio. Via Giambattista Vico, tratto prospiciente il numero civico 12, martedì 29 settembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 13 per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, per il getto di una platea in calcestruzzo in un cantiere. Via Bengasi, tratto prospiciente il numero civico 19, da lunedì fino a mercoledì 30 settembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per la realizzazione di una nuova presa gas. Via Augusto Caratti, tratto prospiciente il numero civico 13, martedì 29 settembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 13.30, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, per il getto delle fondazioni in calcestruzzo presso un cantiere. Via Niccolò Tommaseo, tratto compreso tra via D. Valeri e via G. Gozzi, proroga fino al 10 ottobre 2020, per lo spostamento di alcuni sottoservizi, propedeutico alla futura realizzazione della linea tranviaria Sir3.

