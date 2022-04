Chiusure temporanee, ecco dove

Per piccole manutenzioni e altri interventi straordinari, anche questa settimana alcune vie della città di Padova saranno temporaneamente chiuse al traffico.

Chiusure temporanee

Invia Melchiorre Michiel, tratto compreso tra via Piovese ed il numero civico 3, da lunedì 8/04/2022 a venerdì 22/04/2022, il traffico sarò deviato dalle ore 9.00 alle ore 16.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, per un lavoro di scavo e posa di un cavidotto. Stessa situazione in via Andrea Moroni, tratto compreso tra il numero civico 9 ed il numero civico 16 e via Antonio Penello da lunedì 4/04/2022 a venerdì 29/04/2022, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con contemporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Andrea Moroni, tratto compreso tra il numero civico 9 ed il numero civico 16, ambo i lati e via Antonio Penello, ambo i lati, per un intervento di sostituzione della condotta del gas metano; Infine in via Adolfo Zamboni, tratto prospiciente il numero civico 2, sabato 2/04/2022, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, per un intervento di manutenzione in un impianto radiomobile situato sulla copertura di un edificio.