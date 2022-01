Chiusure temporanee: lavori in via Lazara e Zabarella

Ecco le vie dove, per lavori di manutenzioni o altre esigenze, il traffico sarà momentaneamente interrotto, nei prossimi giorni.

Lavori

Si tratta di via Lazara, tratto compreso tra il numero civico 9 ed il termine della via, venerdì 28/01/2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00, per lo smontaggio di una gru in un cantiere edile e di via Degli Zabarella. Per quanto riguarda quest'ultima il tratto interessato è quello compreso tra il numero civico 90 e via Altinate, lunedì 31/01/2022 dalle ore 7.00 alle ore 18.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’operazione, per il recupero di un macchinario da una tipografia.