Chiusure temporanee di vie e strade: ecco quali e quando

Saranno chiuse temporaneamente al traffico veicolare per permettere una serie di interventi di diversa natura, alcune strade del comune di Padova. Ecco nel dettaglio in che giorni e a che orari.

Chiusure temporanee

Per permettere la potatura della chioma di un cedro di grandi dimensioni sarà chiusa domenica 30 maggio via Pasquale Paoli, nel tratto compreso tra via Santa Maria in Vanzo e via G. Marconi, dalle ore 5.00 alle ore 11.00. In piazzale Firenze, carreggiata contigua al lato nord del giardino Firenze, via Ivrea, semicarreggiata sud tratto compreso tra piazzale Firenze ed il numero civico 9 e via Ivrea, tratto compreso tra il numero civico 2 e via Goito, sarà interdetto il traffico da lunedì 31/05/2021 a venerdì 16/07/2021, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, per il completamento dell’intervento di sostituzione della condotta del gas metano;

Interventi

Per consentire la riparazione di un perdita idrica nella condotta sottostate il tratto arginalevia Domenico Turazza, tratto compreso tra ponte Dei Graissi e via M. Farina, sarà chiuso dalle ore 7.30 di sabato 29/05/2021 alle ore 18.00 di domenica 30/05/2021. Ci sarà inolstre una proroga fino a venerdì 25 giugno 2021 della chiusura di via Carducci per la sostituzione della condotta del gas metano e fino a venerdì 18 giugno 2021 della chiusura di via Matteucci per la sostituzione delle condotte e dei relativi allacciamenti delle utenze.