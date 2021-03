Ciclista investito all'altezza di un incrocio da un furgoncino: finisce in ospedale

Era mattina presto e l'incidente è avvenuto all'altezza di un incrocio. Il ciclista è stato portato subito in ospedale, dove i medici hanno constatato diversi traumi, e ora i carabinieri indagheranno per capire l'esatta dinamica

L’incidente

Erano le 5.30 del mattino di giovedì 11 marzo quando un 28enne di Maserà è stato investito. Si trovava a Due Carrare, all’altezza dell’incrocio tra via Mezzavia e via Vo’ di Placca: un furgoncino guidato da un 44enne di Due Carrare gli è andato addosso. Il ciclista è stato soccorso e portato in ospedale dove i medici hanno constatato diversi traumi, guaribili in 30 giorni. Ora i carabinieri indagheranno per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.