Cinquantaquattrenne di Limena soccorso sul Monte Grappa

Attorno alle 13 di domenica 12 dicembre, il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato, per un escursionista impossibilitato a proseguire a causa della comparsa di dolori alle gambe, lungo il sentiero 153 del Monte Grappa, prima dell'imbocco del sentiero numero 152 delle Meatte.

Soccorso

M.P., 54 anni, di Limena (PD), stava salendo con la moglie, con la quale era partito alle 8, quando, a circa 1.400 metri di quota, crampi improvvisi gli avevano impedito di avanzare sull'itinerario coperto di neve. Mentre una squadra si portava a valle per eventuale supporto alle operazioni, l'elicottero di Treviso emergenza individuava il punto in cui si trovava l'uomo, recuperato con il verricello e trasportato in località Fietta. Da lì l'escursionista è stato riaccompagnato dai soccorritori all'auto in Valle di San Liberale, dove avrebbe atteso il rientro della moglie, scesa assieme a un'altra persona.