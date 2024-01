Cinquantenne investito sulle strisce, è grave. Fermato l'investitore che si era dato alla fuga

Il drammatico incidente è accaduto oggi, 20 gennaio, a Ponso quando erano circa le 11 e 15. L'uomo, un cinquantenne del posto, stava attraversando sulle strisce pedonali in via Vittorio, proprio di fronte al municipio del piccolo comune della Bassa Padovana, quando è stato investito da un'auto. L'investimento dello sfortunato pedone è accaduto sotto gli occhi di diversi testimoni che hanno immediato chiamato i soccorsi.

Nel frattempo, il conducente alla guida dell'auto invece di fermarsi a prestare soccorso e a sincerarsi delle condizioni dell'uomo appena travolto, ha continuato la sua corsa. Sul luogo della segnalazione sono arrivati i sanitari del Suem 118 che dopo aver stabilizzato il ferito l'hanno trasportato in ospedale con l'elicottero. L'uomo è in prognosi riservata. Intanto i carabinieri della stazione di Casale di Scodosia diramavano a tutte le autoradio in circuito l'emergenza la descrizione dell'auto in fuga le descrizioni date dai testimoni del grave incidente.

L'auto è stata intercettata e fermata all'altezza del comune di Saletto, i militari del Radiomobile di Este hanno fermato una Volkswagen Polo. Il conducente, in evidente stato di choc, non ha saputo nell'immediato dare conto del suo comportamento. La sua automobile è stata sequestrata su disposizione della Procura

di Rovigo.