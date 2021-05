Cinque anatroccoli finiscono intrappolati. Salvati dai Vigili del Fuoco

Cinque anatroccoli sono finiti nelle caditoie di recupero acqua del sottopasso di via Ronchi Alti, a Padova

/ Via Ronchi Alti

Nel pomeriggio di domenica, cinque anatroccoli sono finiti nelle caditoie di recupero acqua del sottopasso di via Ronchi Alti, a Padova. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco sono stati salvati. L'intervento è stato possibile grazie alla segnalazione che è arrivata da diversi passanti alla sala operativa del 115. I vigili del fuoco prontamente sono intervenuti.

Salvataggio

Per permettere ai cinque anatroccoli di uscire da quella che per loro poteva diventare una trappola, un vigile del fuoco è sceso lungo la scala di ispezione dell’invaso dove sono posizionate le pompe, riuscendo a portare in salvo gli anatroccoli.