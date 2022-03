Pizzicato per la terza volta a circolare senza assicurazione: auto sequestrata

Era già stato pizzicato dalla polizia locale di Cittadella il mese scorso mentre circolava con l’auto, di sua proprietà, senza copertura assicurativa perché scaduta a febbraio 2020. L’auto era stata affidata in sua custodia oltre alla sanzione e 5 punti sulla patente. Il 15 marzo la stessa persona, residente a San Martino di Lupari, quasi ottantenne, è stata nuovamente individuata alla guida della stessa auto senza assicurazione, che è stata sequestrata.

Il fatto

Il controllo è stato condotto da personale del comando della polizia locale di San Martino di Lupari, utilizzando il tablet portatile collegato al sistema di videosorveglianza con lettura automatica delle targhe per la verifica delle auto senza assicurazione o rubate. Inserendo il numero della targa nel sistema informativo dei veicoli sequestrati, i vigili si sono accorti che il veicolo era già stato sequestrato in precedenza comportando, pertanto, un’ulteriore violazione assai più pesante. L'uomo circolava anche in data 16 marzo con la stessa auto. Il comandante della polizia locale Andrea Corazza ha quindi organizzato con altri due colleghi un intervento per la mattina successiva del 17 marzo negli orari e nel tragitto ipotetico tenuto dallo stesso, per bloccarlo definitivamente. Fermato per la terza volta senza assicurazione, si è proceduto con l’ennesimo sequestro preordinato però alla confisca definitiva del veicolo, affidandolo ad un’officina autorizzata. Il proprietario è stato multato con un’ulteriore sanzione e con la revoca definitiva della patente.