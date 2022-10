Litiga con il vicino armato di accetta: provvidenziale l'intervento dei carabinieri

Paura sabato 15 ottobre a Cittadella. Al 112 è giunta la segnalazione di una lite in strada tra due persone, una delle quali armata di accetta. Numerose le persone che, attirate dalle urla, si sono affacciate alla finestra per sincerarsi di cosa stesse accadendo.

I fatti

L'arrivo tempestivo di una pattuglia dell'Arma ha evitato che la situazione potesse assumere i contorni della tragedia. In via degli Uccelli i carabinieri hanno trovato due uomini che stavano litigando. Si tratta di due vicini di casa. Uno dei due, un cinquantenne originario dell'Albania armato, quando ha visto il personale in divisa, si è tranquillizzato e la situazione è rientrata nei binari. E' stato comunque portato in caserma. L'accetta è stata sequestrata e il cinquantenne è stato denunciato per minaccia aggravata. Non è dato sapere quale motivo abbia scatenato la contesa. Nessuno dei due duellanti è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. La vicenda sarà tenuta sotto stretta osservazione per evitare che tra i due possano esserci altri screzi con tutte le conseguenze che potrebbero emergere.