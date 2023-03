Allarme bomba in pieno centro, ma era un trasportino per gatti

La tranquillità a Cittadella è stata messa a forte rischio ieri, 2 marzo, da un'improvvisa psicosi da "bomba". Nelle prime ore della mattinata in via Palladio dove sorgono numerosi negozi qualcuno ha notato un pacco sospetto parcheggiato sul marciapiede e ha dato l'allarme. A creare sospetti la presenza di un nastro nero che copriva interamente l'involucro.

Il sopralluogo

Qualcuno ha chiamato il 112 e per ovvi motivi è scattato il dispositivo anti bomba. In via Palladio è arrivata una prima pattuglia dell'Arma di Cittadella che ha subito transennato la zona nelle immediate vicinanze del pacco sospetto. Nel frattempo le attività commerciali hanno proseguito nella loro attività. Per sciogliere qualsiasi dubbio e riportare la serenità in quartiere è intervenuta da Padova la squadra artificieri-antisabotaggio direttamente da Padova. Con tutte le cautele che la situazione imponeva l'involucro è stato aperto. All'interno nessuna bomba, ma un trasportino per gatti e rifiuti organici. La situazione è così tornata alla normalità e tutto il quartiere è tornato a sorridere senza alcuna apprensione. Resta ora da capire, anche grazie alla videosorveglianza chi possa aver abbandonato l'involucro e soprattutto accertarsi se sia stata una superficialità o uno scherzo di cattivo gusto.