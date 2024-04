Sale il livello del Brenta, cinque amici in trappola salvati dai vigili del fuoco

Hanno studiato un modo originale, ma rischioso di trascorrere la notte tra Pasqua e Pasquetta. Cinque amici si sono attrezzati per crearsi un giaciglio di fortuna in un isolotto del Brenta all'altezza di Santa Croce Bigolina di Cittadella. L'avventura è iniziata nel migliore dei modi, ma oggi primo aprile l'acqua del Brenta è salita e la compagnia di amici si è trovata in trappola. Hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco per essere salvati, non essendoci più gli estremi per tornare a riva.

I soccorsi

L'allarme, lanciato direttamente dai "naufraghi" è stato lanciato alla centrale operativa del 112 e del 115. Più pattuglie dei carabinieri e mezzi dei vigili del fuoco nel pomeriggio odierno si sono recate sul luogo della segnalazione. Sono in corso le operazioni di recupero, che si stanno svolgendo senza particolari emergenze. I ragazzi rimasti intrappolati stanno bene, ovviamente si sono spaventati viste le condizioni del letto del fiume che sono cambiate improvvisamente, ma alla fine sono potuti rientrare a casa sani e salvi.